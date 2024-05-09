الإعلان عن قائمة منتخب السباحة بالزعانف في بطولة العالم بصربيا

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أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي عن قائمة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للكبار والمقرر إقامتها بمدينة بلجراد بصربيا خلال الفترة من 10 وحتى 17 يوليو المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر بالبطولة 5 سباحين أساسيين ومثلهم أحتياطيا ويتكون المنتخب الأساسي من: أحمد هشام صفوت وطارق السيد وأحمد معوض وحسن الدفراوي ومهاب حلمي.

وضمت القائمة الاحتياطية كل من: سيف الدين حسن ومحمود علي وأحمد إيهاب وأحمد تامر وأحمد ماضي.

ويقود المنتخب في البطولة المدير الفني أشرف البكل والمدرب هشام صديق، ومجدي ابو عرام إداريا، كما يرافق البعثة على نفقته الخاصة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.

وقد قام الجهاز الفني للمنتخب باختيار السباحين المشاركين في بطولة العالم من خلال نتائج بطولة كاس مصر للسباحة التى اقيمت بحمام سباحة استاد القاهرة خلال شهر مارس الماضى.

وقال سامح الشاذلي أن المنتخب سيخوض منافسات بطولة العالم بمنتخب الناشئين الذي يثق فيهم الاتحاد كثيرا لتحقيق نتيجة طيبة لمصر خاصة وأن نتائج اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار للمشاركة بالبطولة جيدة للغاية.

وأضاف الشاذلي أنه ينتظر حصول مصر الي عدد جيد من الميداليات بالبطولة كما اعتاد أبطال اللعبة في تحقيقه خلال الفترة السابقة خاصة وأن اللاعبين تم اعدادهم بصورة جيدة للبطولة.

وكان منتخب مصر للسباحة بالزعانف في اخر مشاركاته الدولية، قد نجح في التتويج بـ 11 ميدالية بواقع ذهبيتين و 4 فضيات و 5 برونزيات في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت بمدينة بيريرا بكولومبيا.

واحتلت مصر المركز الرابع في جدول ميداليات البطولة خلف ايطاليا وكولومبيا والمانيا.