شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة

تعرضت ماريا سول ميسي الشقيقة الصغرى لليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي لحادث سير خطير في ميامي، وأصيبت ماريا سول /32 عاما/ بجروح بالغة بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء قيادتها سيارتها، لتفقد السيطرة على السيارة وتصطدم بجدار.

وتشير التقارير الطبية الأولية إلى إصابات متعددة من بينها حروق وكسران في العمود الفقري، ورغم أن حياتها لم تعد في خطر، لا تزال حالتها تمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة للأطباء.

وبحسب تقارير واردة من الأرجنتين، نقلتها صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن ماريال سول نقلت إلى إلى بلدها الأم، حيث ستبدأ فترة تأهيل طويلة ودقيقة، وقد أثر هذا الحادث على حياتها الشخصية أيضا، حيث تم تأجيل حفل زفافها، الذي كان مقررا في 3 يناير/كانون الثاني، ومع ذلك أكدت عائلة ميسي أن الشابة تحظى بدعم كبير وتركيز على التعافي.