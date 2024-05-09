 مسئول إسرائيلي: تأخير إرسال الأسلحة الأمريكية قد يغير خطط حرب غزة - بوابة الشروق
الخميس 9 مايو 2024 12:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مسئول إسرائيلي: تأخير إرسال الأسلحة الأمريكية قد يغير خطط حرب غزة

وكالات
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 12:31 م

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الخميس، إن تلويح الإدارة الأمريكية بتأخير شحنات الأسلحة قد يغير الخطط العملياتية للحرب على قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه: "إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل سيضر بالخطط العملياتية في الحرب" دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "إسرائيل قد تضطر إلى إدارة "اقتصاد السلاح"" في إشارة الى عدم الإسراف في استخدام السلاح، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقلت هيئة البث عن الرئيس الأمريكي قوله في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، مساء أمس، إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنت عملية واسعة النطاق على رفح.

وأضاف: "لقد قُتل مدنيون في غزة بسبب هذه القذائف وبسبب الطرق الأخرى التي تلحق بها الضرر بالتجمعات السكانية. لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح، فلن أمدهم بالأسلحة التي استخدموها في الماضي لمهاجمة المدن".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك