تداول نشطاء أمريكيون على نطاق واسع مقطع فيديو لأحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، وهو يواجه ويسب فتاة متظاهرة مؤيدة لفلسطين.

وأعلنت جامعة ولاية أريزونا الأمريكية أنه تم إيقاف الباحث.

وتم تصوير الباحث جوناثان يودلمان وهو يقترب من فتاة ترتدي الحجاب ويصرخ في وجهها خلال مظاهرة مؤيدة لإسرائيل بالقرب من الحرم الجامعي يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الفتاة قالت: إن يودلمان كان لا يحترم حدودها الدينية، رد عليها قائلا: "أنت لا تحترمين إحساسي بالإنسانية".



وما آثار مشاعر النشطاء على مواقع التواصل هو أن يودلمان كان يواصل ملاحقة الفتاة وبدت وكأنها تحاول الهرب منه.

وشارك العديد من النشطاء المؤيدين لفلسطين مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث طالبوا الجامعة بإقالة يودلمان.



كما قالت "12News"، إن يودلمان درس دورتين في جامعة ولاية أريزونا العام الماضي عن مناظرات في السياسة الأمريكية وأفكار في السياسة والأخلاق.

- بيان الجامعة

قالت جامعة ولاية أريزونا في بيان لها: "جامعة ولاية أريزونا على علم بالادعاءات الموجهة ضد جوناثان يودلمان وتحقق فيها".

وأردفت في بيانها أن يودلمان في إجازة وسيظل كذلك في انتظار نتيجة التحقيق.

قبل غضب يودلمان، أجرت قناة 12News مقابلة معه، وقال إنه حضر المظاهرة المؤيدة لإسرائيل لمواجهة رسالة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جميع أنحاء البلاد.

وقال: "أنا عضو هيئة تدريس.. كان من المهم أن أخرج وأدلي ببيان للمجتمع".

وتابع، "أرى ما يحدث في جميع أنحاء البلاد يتم الاستيلاء على الجامعات من قبل مؤيدي الإرهاب وتخويف الطلاب اليهود"، في إشارة له أن الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية "إرهابيين".

-ردود فعل مناهضة

ولم يدعو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية-المتخصص في الدفاع عن حقوق المسلمين الأمريكيين- إلى إقالة يودلمان فحسب، بل إلى اعتقاله أيضًا.

وقالت عزة أبو سيف، المدير التنفيذي لمنظمة كير-أريزونا: "تدين المنظمة بشدة التحرش المزعوم الذي قام به البروفيسور جوناثان يودلمان لامرأة أمريكية مسلمة بالقرب من مظاهرة مؤيدة لإسرائيل".

وتابعت "ندعو جامعة ولاية أريزونا إلى إنهاء عمله إذا تم التحقق من هذه الادعاءات، وندعو سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق وتقديم أي تهم جنائية مناسبة".



-التوترات تجتاح الجامعات الأمريكية

أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى استمرار تصاعد التوترات في جامعات الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث من المقرر إقامة حفلات التخرج.

وأخلت الشرطة مخيما مؤيدا للفلسطينيين في جامعة شيكاغو يوم الثلاثاء الماضي بعد أن زعم المسئولون أن الاحتجاج تجاوز الحدود وتسبب في مخاوف متزايدة بشأن السلامة.

واستمرت التوترات في التصاعد في المواجهات مع المتظاهرين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبشكل متزايد في أوروبا، بعد ما يقرب من 3 أسابيع من الحركة التي أطلقها الاحتجاج في جامعة كولومبيا.

وقامت بعض الكليات بقمع الاحتجاجات المؤيدة لوقف الحرب على غزة، وبين أولئك الذين تسامحوا مع إقامة الخيام، بدأ البعض ينفد صبرهم واستدعوا الشرطة بسبب مخاوف بشأن اضطرابات الحياة في الحرم الجامعي والسلامة ومشاركة غير الطلاب.

ومنذ 18 أبريل، تم القبض على ما يزيد عن 2600 شخص في حرم 50 كلية وجامعة، وفقًا للأرقام المستندة إلى تقارير وكالة أسوشييتد برس وبيانات الجامعات ووكالات إنفاذ القانون.

وتأتي المواجهات في الوقت الذي تحاول فيه الجامعات استخدام تكتيكات تتراوح بين الاسترضاء والتهديد باتخاذ إجراءات تأديبية لحل الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين.



