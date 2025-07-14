11 شهيدًا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 11 مواطنا، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، مساء اليوم الأحد، جراء سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن عدوان متواصل يدخل يومه الـ 646.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين في قصف نفذته طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، وهم: حسن أنس درويش جنيد (42 عامًا)، وأحمد سليم أبو معمر، وسلمي أحمد معمر، وأحمد نياز أبو دحروج، وعبد الكريم أحمد النمروطي، كما استشهد مواطن سادس في قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس، استشهد خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم أطفال، جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين، وهم: الصحفي حسام صالح العدلوني، وزوجته سعاد عبد محمود العدلوني، وابنه عبد الرحمن حسام العدلوني، وطفلته شهد حسام العدلوني، وطفلته فيروز حسام العدلوني

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر طبية بوقوع شهداء ومصابين في قصف استهدف شارع المستوصف بمنطقة حسن البنا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون أن تُعرف الحصيلة النهائية حتى الآن.

ووفقًا لمصادر في مستشفيات غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 85 شهيدًا، بينهم 46 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة التي طالت منازل وملاجئ للنازحين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 58,026 شهيدًا، و138,520 مصابًا، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية