10 شهداء وإصابة العشرات بقصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق مختلفة في مدينة غزة وفي خان يونس جنوب القطاع.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة، جرّاء قصف مسيرة للاحتلال لمجموعة من المواطنين في مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى الشفاء، بوصول 3 شهداء وعدد من المصابين بعد قصف طيران الاحتلال خيام نازحين بمنطقة الفيروز شمال غرب مدينة غزة.

واستشهد مواطنان بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما أصيب 5 مواطنين بعد إطلاق دبابات الاحتلال النار عليهم جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق كثيف للقذائف والرصاص ونيران من الطيران المروحي.

كما قصفت قصف مدفعية جيش الاحتلال حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 76 مواطنا في غارات للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 38 بمدينة غزة.