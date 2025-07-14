ماريسكا: حسمنا نهائي مونديال الأندية في أول 10 دقائق

أعرب إينزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُوج نادي تشيلسي الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، لحساب الدور النهائي من المسابقة.

وقال إينزو ماريسكا في تصريحات لشبكة دازن: "لا أجد الكلمات لوصف ما فعله اللاعبون في مباراة باريس سان جيرمان.. جميعهم يستحقون هذا الإنجاز، إنها لحظة رائعة".

وأضاف المدرب الإيطالي: "بالنسبة لي، حسمنا المباراة في أول 10 دقائق.. لقد فرضنا الإيقاع، وكنا رائعين جدًا في الضغط عليهم".

وتابع: "الظروف المناخية جعلت من الصعب الحفاظ على نفس المستوى طوال المباراة، لكن اللاعبون قاموا بعمل رائع".

وأكمل: "تألق كول بالمر؟ وجدنا له مركزًا في الملعب سمح له بالحصول على المزيد من المساحات للهجوم.. بالمر قدم مباراة رائعة، لكن الجهد الجماعي من جميع اللاعبين كان مذهلًا".

وأتم إينزو ماريسكا تصريحاته قائلًا: "بالتأكيد أنا متحمس جدًا للمستقبل، لكن ما يحمسني أكثر الآن هو أننا سنحصل على ثلاثة أسابيع من الراحة".