إيهاب المصري: رحيل حامد حمدان لن يؤثر على بتروجت

أكد إيهاب المصري، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن بتروجت لن يتأثر برحيل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، حال انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن الأفضل لإدارة النادي هو السماح برحيله والاستفادة من المقابل المادي.

وقال إيهاب المصري في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "من الوارد أن يتراجع مستوى حامد حمدان الموسم المقبل إذا استمر مع بتروجت، خاصة في ظل الأزمة النفسية التي يمر بها اللاعب بعد رفض انتقاله إلى نادٍ بحجم الزمالك".

وأضاف: "بتروجت ليس لديه قاعدة جماهيرية تضغط عليه أو تسأله عن أسباب بيع اللاعبين، وبالتالي من الأفضل استثمار أي فرصة لبيع لاعب بمقابل جيد، دون التأثير على استقرار الفريق".

وتابع المصري: "رحيل حامد حمدان لن يؤثر سلبًا على الفريق، كما أننا لم نشعر بفارق في الأداء حين غادر أحمد رضا إلى الأهلي في الموسم الماضي، مما يؤكد أن الفريق قادر على تعويض أي لاعب".

وعن اللاعب وسام أبو علي، شدد إيهاب المصري على ضرورة الاتفاق معه بشكل واضح بشأن مستقبله، قائلاً: "من المهم التوصل إلى تفاهم مع وسام أبو علي يسمح له بالرحيل في يناير، إذا تلقى عرضًا مناسبًا، وذلك حفاظًا على تركيزه واحترافيته خلال النصف الأول من الموسم".