وزير الإعلام السعودي: أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم يمثلان الأولوية الأولى للمملكة

قال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري إن أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم يمثلان الأولوية الأولى للمملكة، ويتم التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية والصحية والخدمية لضمان استجابة متكاملة لأي طارئ.



جاء ذلك في مستهل حديثه، ردًا على سؤالٍ حول الاعتداءات الحوثية المتكررة خلال الأيام الماضية، وما شملته من استهداف مواقع دينية ومدنية ومنشآت حيوية، وطبيعة هذا التصعيد وما يعكسه من سلوك الميليشيا في هذه المرحلة، وطبيعة التهديد الذي تواجهه المملكة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الـ37، الذي نظمته وزارة الإعلام السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، في الرياض، وتناول فيه أبرز المستجدات في المملكة ومنجزاتها.



وأوضح وزير الإعلام السعودي أن المملكة تمتلك قدرات متقدمة للتعامل مع التهديدات الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة، وفي الوقت نفسه، فإن الحياة في المملكة مستمرة بصورة طبيعية، ورفع الجاهزية لا يعني القلق، وإنما يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، مهما كانت احتمالاتها محدودة.



وشدد وزير الإعلام السعودي على أن أرواح أبناء الوطن جميعًا فداءٌ للوطن وأمنه ومقدساته، منوهًا بأن الجميع يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السعودية، معتزين برجال الأمن والقوات الباسلة، مشيرًا إلى أن المملكة ستظل قويةً بتماسك أبنائها، وحازمةً في حماية أمنها وصون مقدراتها، وماضيةً بثبات في مسيرة البناء والتنمية.

