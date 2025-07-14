بالمر: الجميع شككوا بنا قبل مواجهة باريس سان جيرمان

أعرب كول بالمر، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُوج نادي تشيلسي الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، لحساب الدور النهائي من المسابقة.

وقال كول بالمر في تصريحات لشبكة دازن بعد المباراة: "إنه شعور رائع، والأروع أن الجميع شككوا بنا قبل المباراة، ونحن كنا نعلم ذلك. تقديم أداء قتالي كما فعلنا اليوم أمر مميز للغاية".

وأضاف اللاعب الإنجليزي، المُتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2025: "تألقي المعتاد في المواجهات الكبرى؟ أنا أحب النهائيات.. وقد حدث ذلك مرة أخرى".

وتابع: "المدرب وضع خطة لعب رائعة، كان يعلم تمامًا أين ستكون المساحات، ومنحني حرية كبيرة في التحرك. كان عليّ أن أرد الجميل له بتسجيل الأهداف".

وأتم كول بالمر تصريحاته قائلًا: "إينزو ماريسكا، مدرب تشيلسي؟ إنه يبني شيئًا خاصًا، شيئًا مهمًا جدًا.. لقد تحدث الكثيرون عنّا طوال الموسم وقالوا كلامًا كثيرًا، لكنني أشعر أننا نسير في الاتجاه الصحيح".