الحكم على متهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في أكتوبر 15 سبتمبر الجاري

حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة 15 سبتمبر الجاري، للحكم على متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بالاستثمار في تجارة الأجهزة الكهربائية والحصول على أرباح شهرية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 8067 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، للمتهمة "هيام . م"، انها في يوم 11 أغسطس 2025 توصلت إلى الاستيلاء علي مبالغ مالية من عدد من المواطنين وهم 13 شخصًا، وذلك بالاحتيال لسلب ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب - وهو قدرتها على استثمار أموالهم في تجارة الأجهزة الكهربائية وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي - وهو عائد استثمار أموالهم في تلك التجارة - فتوصلت بتلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على أموالهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدد من البلاغات من المواطنين، يفيد تضررهم من سيدة، بعد تحصلها على أموالهم بأسلوب النصب والاحتيال، بحجة استثمارها مقابل أرباح شهرية، وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.