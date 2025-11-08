قوات إسرائيلية تتوغل في قرى بريف القنيطرة في جنوب سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توغلت قوات إسرائيلية، اليوم السبت، باتجاه قرية الصمدانية الغربية ومزرعة جورة الشيخ بريف القنيطرة في جنوب سوريا.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن تسع عربات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت باتجاه بلدة الحرية وصولاً إلى قرية أوفانيا، ثم اتجهت نحو مزرعة جورة الشيخ الزراعية الواقعة بين قرية أوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة أن قوة إسرائيلية من أربع سيارات عسكرية توغلت أيضا من نقطة البرج في مدينة القنيطرة المهدمة باتجاه قرية الصمدانية الغربية، وأقامت حاجزاً في موقع خزان المياه المهدم بين بلدة العجرف والصمدانية الشرقية بريف المحافظة الجنوبي.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد توغلت اليوم باتجاه قريتي العجرف ورسم الحلبي في ريف القنيطرة.