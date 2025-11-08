وفد البنك الدولي يزور جنوب لبنان للاطلاع على أضرار حرب إسرائيل

• الوفد التقى أيضا قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة لدى لبنان "يونيفيل"

زار وفد من مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، السبت، جنوب لبنان واطلع على حجم الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي بالمنطقة، والتقى قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوفد برئاسة المدير التنفيذي عبدالعزيز المُلّا، زار المقر العام لليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية جنوب لبنان، والتقى قائدها العام الجنرال ديوداتو أبانيارا.

كما زار الوفد عددا من البلديات الواقعة في قضاء صور جنوب لبنان، واطلع على الأضرار برفقة رؤساء البلديات.

وتأتي هذه الزيارة في ظل موجة تصعيد من الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر 2024.

والخميس، وصل وفد من البنك الدولي إلى بيروت وعقد لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وعدد من الوزراء اللبنانيين في السراي الحكومية.

ويضم وفد البنك الدولي 11 مديرا تنفيذيا يمثلون 80 دولة و57 بالمئة من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك، وفقا لما صرح به المدير التنفيذي الممثل لفرنسا لدى مجموعة البنك الدولي أرنو بريسيت، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع وزير المالية اللبنانية ياسين جابر.

اتفاق وقف النار أنهى عدوانا شنته تل أبيب على لبنان في أكتوبر 2023 وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد عن 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.