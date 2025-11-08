الطيور المهاجرة تتوقف شرقي تركيا للتزود بالطاقة في محطات طبيعية

• في مواسم الهجرة، وبالتحديد خلال فصلي الربيع والخريف، تتغذى الطيور المهاجرة في المناطق الرطبة والبحيرات المتوزعة في ولاية قارص، قبل أن تتزود بالطاقة والغذاء لتستكمل رحلتها إلى المحطة التالية..



تشهد ولاية قارص، شمال شرقي تركيا، استعداد الطيور المهاجرة للرحيل إلى المناطق الأكثر دفئا، وذلك بعد أن تتزود بالطاقة في البحيرات والمستنقعات المائية بالمنطقة.

ومع انخفاض درجات الحرارة، رصدت عدسات التصوير العديد من أنواع الطيور مثل النورس، والبط الأخضر، والبط البري في الأراضي الرطبة والمائية بمنطقة "باشا تشاييري"، ونهر قارص، وسهل "صاري قاميش".

وتقوم هذه الطيور بتخزين الغذاء قبيل انطلاقها في رحلة هجرة قد تستغرق لأيام وأسابيع.

وتعد الأراضي الرطبة الموسمية وجهة مهمة جدًا للطيور المهاجرة التي تعبر ولاية قارص.

وفي مواسم الهجرة، وبالتحديد خلال فصلي الربيع والخريف، تتغذى الطيور في هذه المناطق وتتزود بالطاقة والغذاء قبل أن تواصل رحلتها إلى المحطة التالية.