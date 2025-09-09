النائب محمود حسين يثمن توجيهات الرئيس بدراسة العفو عن عدد من المحكوم عليهم

-رئيس «رياضة النواب»: توجيهات القيادة السياسية تؤكد اتساع الجمهورية الجديدة للجميع

ثمن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.

وقال رئيس لجنة الشباب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن تتسع الجمهورية الجديدة للجميع، وأن الدولة المصرية تحرص دائمًا على ترسيخ قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية أيضًا على بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الدولة المصرية حققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، ودعم حرية الرأي والتعبير، بجانب برامج الحماية الاجتماعية التي شملت مختلف فئات الشعب، وهو ما يعكس شمولية رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.