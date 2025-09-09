مصدر قيادي في حماس للجزيرة: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة

أفاد مصدر قيادي في حركة حماس، بنجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية في الاستهداف الإسرائيلي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، إنه تم استهداف الوفد بغارة إسرائيلية أثناء اجتماع لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير.

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مقر اجتماع الوفد القيادي لحماس في الدوحة.

وبينما دوت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، قال بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إن سلاح الجو نفذ هجومًا مُستهدفًا على القيادة العليا لحركة حماس.

وأضاف البيان، أن أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم، قادوا ما سماها أنشطة إرهابية لحركة حماس لسنوات، وهم مسئولون مباشرةً عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر.

فيما دانت دولة قطر، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.

وأضافت: «دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها».