مسئول إسرائيلي: أبلغنا أمريكا قبل الهجوم على حماس في قطر

قال مسئول إسرائيلي، لشبكة CNN، إنه تم إبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات لحركة «حماس».

وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الهجوم الإسرائيلي في العاصمة القطرية.

وقال مكتبه في بيان، مساء الثلاثاء، إن «العملية ضد كبار قادة حماس عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا، بادرت بها إسرائيل، ونفّذتها، وتتحمل مسئوليتها الكاملة».

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو هاجم «بشكل دقيق» قيادات حماس، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.