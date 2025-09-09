قيادي لدى حماس: سنمضي في مشروع المقاومة رغم الاغتيالات والتهديدات

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عبد الرحمن شديد، إن «الحركة - قيادة وجندًا - ستمضي في مشروع مقاومة الاحتلال النازي المجرم حتى يأذن الله لشعب فلسطين بالتحرير والعودة».

وشدد في تصريحات، نقلتها شبكة «قدس» الإخبارية، مساء الثلاثاء، على أن «الحركة لن تثنيها الاغتيالات ولا التهديدات مهما كان شكلها، ولا حيد عن هذا الطريق حتى بلوغ الغاية».

عاجل | القيادي في حـــماس عبد الرحمن شديد: "ستمضي هذه الحركة المباركة قيادة وجندا في مشروع مقاومة هذا الاحتلال النازي المجرم حتى يأذن الله لشعبنا بالتحرير والعودة، ولن تثنيها الاغتيالات ولا التهديدات مهما كان شكلها، ولا حيد عن هذا الطريق حتى بلوغ الغاية" — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2025

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو هاجم «بشكل دقيق» قيادات حماس، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، تؤكد مصر أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، ويعد اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وإذ تعلن مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسئولين عنه، حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة.