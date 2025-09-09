جهاز الشاباك ينشر صورة لنتنياهو خلال متابعة الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" صورة من مركز قيادة العمليات الخاصة التابع له خلال الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية اللواء شلومي بيندر، ومسؤولون آخرون في مركز القيادة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام فلسطينية (لم تسمها) أن الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة أودت بحياة شخصين، لكن القادة البارزين في حماس لم يُقتلوا.

وأفادت التقارير الفلسطينية باستشهاد همام الحية، نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وكبير مفاوضيها، وجهاد لبد، مدير مكتب خليل الحية.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين في حماس أن مسؤولي حماس في فريق مفاوضات وقف إطلاق النار نجوا من الهجوم.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا لرويترز بأن الغارة استهدفت كبار قادة حماس، بمن فيهم خليل الحية.

من جانبها، أدانت قطر بشدة الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة، واصفة إياه بالجبان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الهجوم استهدف مباني سكنية تضم عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، مشددا على أن هذا "الاعتداء الإجرامي يمثل انتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وأضاف الأنصاري أن قطر لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور، ومع استمرار زعزعة الأمن الإقليمي، ومع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

وأكد أن قطر تُجري تحقيقا على أعلى مستوى.