شهد المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي، مساء أمس الأحد، العرض المصري "لعبة الحظ"، المُقدَّم من قسم المسرح بجامعة الإسكندرية، والمشارك ضمن محور العروض القصيرة في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

تدور قصة العرض حول صراع بين أخوين داخل رحم أمهما، يتنازعان على صفات إنسانية أصبح العقل متمسكًا بها، وتتسارع الأحداث حين يُجبَران على استخدام هذه الصفات في مواقف حاسمة، كاشفةً عن الصراع الداخلي والأنانية البشرية. ويكتشف الأخوان أنهما لم يولدا بعد، وأن الطبيب أخبر الأم بأن أحدهما فقط سيعيش.

ويظهر الصراع الحقيقي حين يُطلب منهما الاختيار، فيقرر أحدهما النجاة على حساب الآخر، وتسلط المسرحية الضوء على الجشع والكره المتأصلين في النفس البشرية حتى قبل الميلاد، كما تطرح تساؤلات حول طبيعة الإنسان وغريزته للبقاء.

يضم فريق العمل: مازن شوكة (تاج)، محمد صادق (ريان)، ديكور: لورا عباس، ملابس: أليكس شو، إضاءة: معاذ مدحت، مدير خشبة المسرح: سامح الصريطي، إعداد موسيقي: محمد هاني – مازن شوكة، تأليف: أحمد الغندور، إخراج: محمد هاني.

يُذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم: الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور هاني أبو الحسن، والدكتور أحمد صقر، والدكتورة منال فودة (رئيسة المهرجان)، والدكتور جمال ياقوت (مدير المهرجان)، والدكتور طارق عبد المنعم.