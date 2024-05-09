أغنية قوم نادي على الغزاوي تتصدر التريند من جديد

تداول عدد كبير من مستخدمي منصة إكس أغنية "قوم نادي على الغزاوي" على نطاق واسع، وهي الأغنية التي تحث أبناء فلسطين من كل المدن لمحاربة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وهي أغنية تغنى باللغة العبرية، واستخدم بها لحن أغنية "بشرة خير" التي غناها حسين الجسمي، وقام بتلحينها عمرو مصطفى.

الأغنية سبق طرحها عام 2014، وتقول بعض كلماتها : قوم نادي عالغزاوي ليمزق لواء الجفعاتي، وشلداغ، وناخل، وجولاني، لا تبق منهم جنديا، قوم نادي عالخليلي ليمزق لواء الكسندروني والبنجورنيين والشارونيين، وكل صهاينة العالم.

الملفت أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الفلسطينون لحن أغنية "بشرة خير"، حيث سبق وقام الفنان الفلسطيني رائد الصالح بطرح أغنية "إحنا الفلسطينية" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تحت عنوان "بشرة خير الفلسطينية"، وقام أحد أعضاء فرقة أطياف الوطن الفلسطينية بطرح أغنية "بشرة ثلج" للسخرية من العاصفة الثلجية "هدى" التي ضربت الأراضي الفلسطينية يناير 2015، وتقول بعض كلماتها: قوم نادي على جيراني يلعبوا أول وتاني، وما تنسي أولاد عمامي.