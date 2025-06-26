المبعوث الأمريكي لسوريا: التاريخ أظهر أن سياسة التدخل بالشرق الأوسط لم تنجح

أكد السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، اليوم، أن "التاريخ يظهر أن سياسة التدخل بالشرق الأوسط لم تنجح".

ونفى المبعوث الأمريكي، في تصريحات لقناتي"العربية" و"الحدث"، أي نية لدى الإدارة الأمريكية أو أي رغبة بالتدخل في شؤون الدول في الشرق الأوسط.

و أشار إلى أن هدف أمريكا في سوريا هو مكافحة الإرهاب، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

ودعا باراك للسماح "لسوريا بأن تنهض وذلك عن طريق رفع العقوبات". وتابع: "ملتزمون بالسماح لنظام (الرئيس السوري أحمد) الشرع بإثبات نفسه، وهدفنا حمايتهم من الجماعات المتواجدة في سوريا لاسيما المدعومة من إيران".

وأبدى المبعوث إعجابه القوي بالشرع "وتركيزه وبمعرفته بالتاريخ، ويمكنه أن ينتقل من مقاتل إلى رئيس دولة"، بحسب تعبيره.

وأوضح باراك أن أمريكا لم تتسبب بالإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد "بل الشعب السوري ودول المنطقة".

وقال إن "أولوية أمريكا في سوريا هي الازدهار والأمن، ولا نتدخل في شكل الحكم".



