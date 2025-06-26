الدفاع التركية ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران: استقرار المنطقة ممكن فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

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- نؤكد أن الوسائل السلمية والحلول الدبلوماسية يجب أن تكون الأساس لإرساء السلام في المنطقة

- استقرار المنطقة ممكن فقط عبر تحقيق وقف إطلاق نار بغزة وإقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة

رحبت وزارة الدفاع التركية، الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وقال: "نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ونتطلع إلى تنفيذه بشكل كامل والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "نؤكد أن الوسائل السلمية والحلول الدبلوماسية يجب أن تكون الأساس لإرساء السلام والاستقرار الحقيقي في المنطقة، وندعم كل أشكال الحوار البناء والمبادرات في هذا الاتجاه".

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وشدد على أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة بأقرب وقت، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع باتت أمرًا ضروريًا من أجل البدء بعملية سلام مستدامة.

وأكد أن استقرار المنطقة ممكن فقط عبر تحقيق وقف إطلاق نار بغزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 188 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



