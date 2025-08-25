حزب الله: تراجع الحكومة عن قرار نزع السّلاح فضيلة وإذا استمرّت به فهي ليست أمينة على لبنان

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه، لافتاً إلى أن "كل المشكلات التي نعانيها هي من العدو والاحتلال ومن الداعم الأميركي"، يحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وشدّد على أن الحكومة اليوم هي المسؤولة عن وضع خطة من أجل تحقيق السيادة، فلا استقرار من دون سيادة ولا نهضة من دون سيادة.



ودعا قاسم الحكومة إلى جلسات مناقشة مكثفة في كيفية استعادة السيادة بالديبلوماسية وتسليح الجيش والاستراتيجية الدفاعية وكل ما يساعد، كما دعا الأحزاب والنخب إلى مساعدة الحكومة في طريقة التفكير وإيصال المقترحات.









وتوجّه الأمين العام للحزب للأحزاب والقوى والنخب، قائلاً "خصّصوا هذا الأسبوع من أجل تقديم المقترحات للحكومة من أجل المطالبة بالسيادة".



توازياً، اعتبر قاسم أن القرار الحكومي بنزع السلاح غير ميثاقي واتخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية والأميركية، وقال "إذا استمرّت الحكومة بهذا القرار، فهي ليست أمينة على لبنان والتراجع فضيلة".



وأضاف: "لن تتمكن إسرائيل من البقاء في لبنان، ولولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت".