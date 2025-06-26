مصرع تاجري مخدرات وضبط آخرين خلال مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية في سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي تاجران مخدرات مصرعهما وضبط آخرين، خلال مداهمة قوات الشرطة لبؤر إجرامية في محافظة سوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولة بؤر إجرامية بنطاق محافظة سوهاج تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة؛ تمهيدا للاتجار بها.

وجرى استهداف المتهمين، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديد الخطورة، وسبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن في جنايات "إطلاق أعيرة نارية – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه").

وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (9 كيلو جرامات من مخدري "الحشيش، والشابو"، و103 أسلحة نارية "3 بنادق آلية، و81 بندقية خرطوش، و15 فرد خرطوش، و4 طبنجات")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 11 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي، ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.