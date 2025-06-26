مصدر إيراني يرجح استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب في هجماتها على طهران

رجح مصدر إيراني مطلع، اليوم الخميس، استخدام العدو الإسرائيلي ذخيرة اليورانيوم المنضب في بعض هجماته الأخيرة على إيران.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء «فارس»، إلى أن «الاختبارات الأولية التي أُجريت في المواقع المستهدفة أكدت وجود علامات على استخدام اليورانيوم، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة بعد، ولا تزال التحقيقات الإضافية جارية».

ويُعتبر اليورانيوم المنضب مادة عالية الكثافة، وهو ناتج ثانوي لعملية تخصيب اليورانيوم، ويُستخدم في تصنيع الذخيرة المخصصة لاختراق الدروع الثقيلة.

ويمكن أن يُؤدي اصطدام هذا النوع من الذخيرة بالهدف إلى تكوين سحابة من الجسيمات المعدنية والمشعة، مما أثار مخاوف جدية بشأن آثاره على صحة الإنسان والبيئة.

وحذّرت المنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا من استخدام هذا النوع من الذخائر، وشددت على حظر أسلحة اليورانيوم.

ويُجري خبراء عسكريون تحليلًا للأسلحة التي يستخدمها العدوان الإسرائيلي، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بعد نشر النتائج النهائية للاختبارات.



