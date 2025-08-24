هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قصف صنعاء بأكثر من 40 قذيفة بمشاركة 14 مقاتلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت هيئة البث العبرية، مساء الأحد، بأن الجيش قصف العاصمة اليمنية صنعاء بأكثر من 40 قذيفة، بمشاركة 14 مقاتلة.

وقبل قليل، أعلن مصدر عسكري للقناة 12 الإسرائيلية أن الجيش بدأ سلسلة غارات ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، إن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم، حيث استُهدف موقعٌ عسكري بمجمع القصر إضافة إلى مخازن وقود ومحطتي كهرباء في العاصمة.

كما قالت القناة 13 إن سلاح الجو استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء.

وفي هذا السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن «الهجمات على اليمن انتهت ولم تكن الاغتيالات ضمن أجندتنا»، مضيفا أن «الغارة على القصر الرئاسي رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة صوب أعيننا»، بحسب تعبيره.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، تابعوا الهجمات على اليمن من مقر وزارة الدفاع.

وبحسب ما نقلته القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر، فإن أكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية شاركت بالهجوم وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة.