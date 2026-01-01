ماكرون يتعهد بحماية الانتخابات الفرنسية المقبلة من النفوذ الأجنبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سوف يسعى إلى حماية الانتخابات الفرنسية المقررة في 2027 من النفوذ الخارجي، وذلك بعد أسابيع فقط من تعهد الولايات المتحدة بـ"تنمية المقاومة" داخل أوروبا ضد المسار الحالي للقارة.

وقال ماكرون، في خطاب متلفز بمناسبة رأس السنة: "سأبذل ما بوسعي لضمان سير الانتخابات الرئاسية بأكثر الطرق سلمية ممكنة.. ولا سيما خلوها من أي تدخل أجنبي"، وفقا لوكالة بلومبرج.

ويدخل ماكرون، عامه الأخير، الكامل، في منصبه بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين، وقال إنه سيبقى في منصبه حتى "اللحظة الأخيرة"، مسلطا الضوء على التحديات التي تشمل الحرب، وعدم الاستقرار، وانهيار التحالفات الدولية القديمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد قادة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ووصفهم بالضعفاء، وقال في استراتيجية غير تقليدية للأمن القومي إن التكتل يواجه ما اسماه "محوا حضاريا"؛ بسبب الهجرة الجماعية والتدهور الاقتصادي.