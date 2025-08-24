شدد عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على استمرار الجهود الدؤوبة التي يبذلها المتطوعون من التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري في مدينة العريش على مدار الساعة؛ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» إن الشباب يواصلون الليل بالنهار؛ لتأكيد الموقف المصري الراسخ والثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة في محنتهم.

وأشار إلى التنسيق منذ دقائق قليلة لدخول قوافل مساعدات جديدة إلى قطاع غزة مع حلول الفجر، مؤكدا أن الجهود المصرية لإدخال المساعدات هو بمثابة رسالة عملية ترد على كل المشككين وأصحاب الادعاءات المغلوطة التي تحاول التشكيك في نزاهة الموقف المصري.

وأكد أن التحالف الوطني، يجدد العهد والالتزام بتنفيذ رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الدعم للأشقاء، وهذا النهج الذي بدأ منذ اللحظات الأولى للأحداث في السابع من أكتوبر الماضي.

واختتم: «نحن مستمرون بأقصى ما يمكن رغم التعنت والصلف وكل أشكال المنع التي نواجهها لدخول المساعدات بوتيرة أعلى، والتي يضعها الجانب الإسرائيلي»؛ وأدت إلى المجاعة داخل القطاع، مشيرا إلى «تجهيز المزيد من القوافل».

ودفعت مصر بالقافلة الـ 21 من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بنقلها من معبر رفح من الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم، وتضمنت القافلة نحو 3400 طن سلال غذائية ودقيق، وأطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن نحو 205 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية دخلت إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهود مصر المتواصلة للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.