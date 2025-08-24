نتائج مميزة لمنتخب الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن

حقق لاعبو منتخب مصر المدرسي للريشة الطائرة، نتائج مميزة في منافسات الفردي بالبطولة العربية للرياضة المدرسية، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة 8 دول عربية.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في منافسات الفردي كالتالي:

نور محمد فكري – الميدالية الفضية فردي بنات.

رحيمة حسين – الميدالية البرونزية فردي بنات.

حازم محمد فكري – الميدالية البرونزية فردي بنين.

وتأتي المشاركة في البطولة العربية، في إطار التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة لتطوير المواهب الطلابية ودعم المشاركات العربية.

وتعد تلك النتائج بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المدرسية المصرية، ورسالة واضحة على قدرة أبنائنا على المنافسة واعتلاء منصات التتويج عربيًا.

ويرأس البعثة في الأردن، إيمان حسن رئيس الاتحاد العربي للرياضة المدرسية، ويتواجد عمرو الكوراني ممثلًا عن الجهة الإدارية، هيثم سيد عضو مجلس الإدارة، تامر فكري المدير الفني للاتحاد، نادية كمال حكم دولي كرة السلة، محمد راغب حكم الريشة الطائرة، ياسر أبو الفتوح مدرب كرة السلة، ألاء يوسف مدربة الريشة الطائرة، ماجد مدحت طبيبًا.