فنزويلا تفرج عن 13 معارضا سجنوا منذ الانتخابات المتنازع عليها عام 2024

قال المعارض والمرشح الرئاسي السابق، هنريك كابريليس، اليوم الأحد، إن فنزويلا أفرجت عن 13 معارضا من السجن.

وأفاد كابريليس، في منشور على تطبيق إكس، بأنه تم وضع بعض المفرج قيد الإقامة الجبرية.

وكان قد تم اعتقال المعارضين للحكومة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في يوليو من العام الماضي، والتي وصفتها المعارضة والمجتمع الدولي بأنها مزورة.

وأعلنت لجنة الانتخابات، التي تعتبر أنها موالية للنظام، فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، مما منحه ولاية جديدة لمدة ست سنوات.

وتقوم قوات الأمن في فنزويلا بقمع أعضاء المعارضة منذ سنوات.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية "فورو بينال"، لا يزال أكثر من 800 سجين سياسي خلف القضبان في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية الغني بالنفط.