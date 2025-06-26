هاجم محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، صفقة محمد شكري، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والذي اقترب من الانتقال لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محسن صالح، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «الأهلي يحتاج ظهيرا أيسر مميزا بعد رحيل التونسي على معلول، وعدم تفعيل شراء المغربي يحيى عطية الله».

وعن انتقال محمد شكري للأهلي، قال: «محمد شكري لاعب جيد، ولكن محتاجين لاعبا أكبر منه، عايزين ليفل أعلى».

وأضاف: «ليفل النادي الأهلي عايزين يبقى زي ليفل نادي الهلال السعودي، المصريون دلوقتي بيقارنوا الأهلي بالهلال».

وتابع: «عايز صفقات مميزة كلف، والنادي الأهلي عنده القدرة إنه يكلف، عنده شركات ودخل من البطولات ومن بيع اللاعبين، لديه القدرة على التعاقد مع صفقات مميزة».