أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن بدء تشغيل البئر التنموي "سيينا دي إي" التابع لشركة البرلس للغاز، بمعدلات إنتاج تصل إلى 40 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وذلك قبل الموعد المخطط بثلاثة أيام، في إنجاز يعكس فاعلية الشراكة مع شركتي "شل" و"بتروناس".

ويمثل هذا البئر أولى آبار المرحلة الحادية عشرة من مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM)، والتي تستهدف إضافة نحو 130 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى إجمالي إنتاج الشركة، عبر خطة تطوير تشمل حفر ثلاثة آبار جديدة.

وأظهرت نتائج الاختبارات الفعلية للبئر تطابقًا دقيقًا مع الدراسات الهندسية، بما يؤكد كفاءة العمليات التخطيطية والتنفيذية في المشروع، الذي يُعد مساهمة مباشرة في دعم الإنتاج المحلي من الغاز، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك خلال موسم الصيف.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على واردات الغاز، وتدعيم أمن الطاقة، مشيرةً إلى استمرار جهودها في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الوطنية.