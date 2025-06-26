رئيس الوزراء الإسباني يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

حثّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل «فورًا»، متهمًا تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات المجلس الأوروبي، صباح الخميس.

وأشار سانشيز، إلى تقرير حديث للأمم المتحدة يصف الوضع في غزة بأنه «إبادة جماعية محتملة»، مؤكدًا أن أوروبا لا يمكنها الاستمرار في تطبيق «المعايير المزدوجة».

ونوه أن الاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد 18 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فشل في التصرف بشكل مماثل تجاه إسرائيل، على الرغم من «الانتهاكات الواضحة» للمادة الثانية من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تتطلب احترام حقوق الإنسان.

ولفت إلى المبادرة المشتركة لإسبانيا مع السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع هيئة مستقلة، وتجديد الجهود نحو حل الدولتين.