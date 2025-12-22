فتح تحقيق عاجل بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان

علن جهاز التفتيش المركزي في لبنان، صباح اليوم الاثنين، فتح تحقيق عاجل بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في البلاد.

وأصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، تكليفًا خاصًا إلى المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية والزراعية والإدارية بهدف تحديد أسباب انتشار المرض، والكشف عن مصدره، والتحقق من كيفية وصوله إلى الأراضي اللبنانية.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، دعا القاضي جورج عطية، إلى التحقيق في احتمال وجود مسئوليات ناجمة عن تسهيل أو تقاعس أو إهمال من قبل بعض الموظفين العموميين.

وأعلن «بدء التحقيق فورًا، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج والحقائق المؤكدة فور التثبت منها واستكمال الإجراءات اللازمة».

وأكد الجهاز على أنه «يولي سلامة الغذاء وصحة المواطنين أهمية قصوى»، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف أي ثغرات قد تطال هذا القطاع ومحاسبة المسئولين عنها، حفاظًا على الصحة العامة والمصلحة الوطنية.