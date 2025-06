ماذا قال مينا مسعود بعد زيارته لمستشفى 57357؟

عبر الفنان العالمي مينا مسعود عن سعادته الكبيرة بزيارته لمستشفى 57357، مؤكدا أن دعم الأطفال المرضى واجب إنساني قبل أن يكون إعلاميا.

وقال مسعود في تصريحات صحفية: "زيارتي لمستشفى 57357 كانت من أكثر اللحظات تأثيرا في حياتي، هؤلاء الأطفال أبطال حقيقيون، ومجرد التواجد بينهم يمنحني طاقة مختلفة، فخور بوجود هذا الصرح الطبي في بلدي مصر، وسعيد أنني استطعت أن أكون جزءا من يومهم".

وأضاف: "أنا على دراية كاملة بالمعاناة التي يشعر بها الأطفال من مرض السرطان، وأجريت أبحاثا حول المرض وما يشعر به المرضى خلال تجسيدي لدور أدم في فيلم wish you where here، الذي جسد معاناة مريض بالسرطان ورحلته مع المرض، وأتمنى أن أساهم في تخفيف ألالام هؤلاء الأطفال والتوعية بمرضهم".

وأعربت إدارة المستشفى عن شكرها العميق لمينا مسعود، مشيدة باهتمامه بالجانب الإنساني، مؤكدة أن مثل هذه الزيارات تترك أثرا كبيرا في نفوس الأطفال، وتساهم في رفع معنوياتهم، وتساعد في نشر الوعي المجتمعي حول مرض السرطان.