رئيس وزراء المجر: العالم أصبح أكثر أمانا بعد قمة ترامب وبوتين

رحب رئيس الوزراء المجري أوربان فيكتور، بالقمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «لسنوات، شاهدنا أكبر قوتين نوويتين تفككان إطار تعاونهما وتتبادلان الرسائل العدائية. والآن انتهى كل ذلك. اليوم، أصبح العالم أكثر أمانًا مما كان عليه بالأمس».

For years we have watched the two biggest nuclear powers dismantle the framework of their cooperation and shoot unfriendly messages back and forth. That has now come to an end. Today the world is a safer place than it was yesterday.



May every weekend be at least this good! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 16, 2025



ولم تُسفر القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي عُقدت الجمعة في ولاية ألاسكا، عن أي اتفاق للتوصل إلى حل أو لوقف الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها «مثمرة».

وخلال ظهور مقتضب أمام وسائل الإعلام عقب الاجتماع، الذي استمر نحو ثلاث ساعات، قال الزعيمان إنهما أحرزا تقدما في «قضايا غير محددة»، لكنهما لم يقدما أي تفاصيل، ولم يتلقيا أسئلة من الصحفيين.

واكتفى ترامب، الذي عادة ما يطيل في تصريحاته، بالتأكيد: «لقد أحرزنا بعض التقدم… لا يوجد اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق».

ولم ينتج عن المحادثات أي خطوات ملموسة لوقف إطلاق النار في الصراع، الذي وصفه ترامب قبل القمة بأنه الهدف الرئيسي من لقائه مع بوتين، مشيرا إلى أنه أكثر الحروب دموية تشهدها أوروبا منذ 80 عاما.

ورغم غياب النتائج العملية، شكّل اللقاء وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي مكسبا سياسيا لبوتين، الذي واجه عزلة من قادة الغرب منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

واقترح ترامب عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وربما يحضره بنفسه، لكنه لم يوضح الجهة التي ستنظم الاجتماع أو موعده.

بوتين، بدوره، لم يشر إلى هذا المقترح، مؤكداً أنه يتوقع من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين التعامل بشكل «بنّاء» مع نتائج المفاوضات، وعدم محاولة «عرقلة التقدم».