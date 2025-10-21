الرئيس التركي يهدي أمير الكويت سيارة كهربائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة وفد الرسمي إلى دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على رأس مستقبلي الرئيس أردوغان.

بدوره، أهدى الرئيس التركي أمير الكويت سيارة كهربائية من نوع "توغ".

ويرافق الرئيس أردوغان وفد رسمي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد المعدنية ألب أرسلان بايراقدار، ووزير الاقتصاد والمالية محمد شيمشك، ووزير الدفاع ياشار جولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فتيح قاجر، ووزير التجارة عمر بولاط وعدد من كبار المسؤولين في تركيا.