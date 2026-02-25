الهلال يكشف طبيعة إصابة حمد اليامي بعد مواجهة التعاون

أعلن الهلال، اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة ظهيره الأيمن حمد اليامي، والتي تعرض لها خلال مواجهة التعاون، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الفحوصات الطبية المبدئية أثبتت إصابة اللاعب في الرضفة، على أن يخضع لكشف طبي نهائي في أحد المستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد حجم الإصابة بدقة ومدة البرنامج العلاجي والتأهيلي، والتي ستتضح خلال اليومين القادمين.

وكان التعادل الإيجابي 1-1 قد حسم مواجهة الهلال والتعاون، في مباراة شهدت تنافسًا قويًا ضمن مؤجلات الجولة العاشرة، ليواصل “الزعيم” سعيه للحفاظ على موقعه في سباق القمة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 55 نقطة، في وقت يترقب فيه الجهاز الفني موقف اليامي، خاصة مع ضغط المباريات واقتراب المراحل الحاسمة من الموسم.