نيفيز يقود تشكيل باريس سان جيرمان في مهمة تأمين التأهل بدوري الأبطال

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام موناكو، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مواطنه، موناكو، في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: نونو مينديز - ويليان باتشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينيا - وارن زائير إيمري

خط الهجوم: برادلي باركولا - ديزيري دوي - خفيتشا كفاراتسيخيليا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان كل من: لوكاس شوفالييه - لوكاس بيرالدو - إليا زابارني - لوكاس هيرنانديز - بيدرو فيرنانديز - ريناتو مارين - لي كانج إن - إبراهيم مبايي - جونسالو راموس.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على مضيفه، موناكو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين، الأسبوع الماضي.