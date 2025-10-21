ألمانيا تعتزم شراء صواريخ مضادة للدبابات من إسرائيل

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، إن ألمانيا ستشتري صواريخ سبايك المضادة للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية بقيمة ملياري يورو.

وأضافت أنه جرى توقيع الصفقة مع شركة "يوروسبايك" وهي الشركة التي تسوق وتوزع قذائف "سبايك" في أوروبا، ونفذت بواسطة وكالة المشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتشمل الصفقة قذائف مضادة للدبابات ودعم وصيانة دائمة لأنظمة القذائف، وتصل قيمتها إلى 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، وفق هآرتس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لرد من الحكومة الألمانية على تحقيق برلماني، فإن الجيش الألماني حصل على أسلحة إسرائيلية بقيمة 315 مليون يورو في العام 2025 ، لا تشمل صفقة صواريخ سبايك.

ولفتت إلى أن هذا المبلغ يفوق إجمالي مشتريات ألمانيا من الأسلحة الإسرائيلية على مدار السنوات الأربعة السابقة مجتمعة.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيها دول أوروبية قيودا على تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية في غزة، وكانت سلوفينيا أول دولة أوروبية تفرض حظرا كاملا على استيراد وتصدير وعبور الأسلحة أو المعدات العسكرية من وإلى إسرائيل في 30 يوليو الماضي.

وفي 8 أغسطس الماضي أعلنت ألمانيا على لسان المستشار فريدريش ميرتس، أن برلين ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل "حتى إشعار آخر".

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و229 شهيدا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.