السعودية تؤكد دعمها للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والسلم في العالم

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في العالم.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية(واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن "المجلس أكد دعم المملكة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع".

وجدد "الترحيب باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين."

وأضافت الدوسري أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما جرى خلاله من استعراضٍ لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والاتفاق على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين".