ذكرت "رويترز" نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سلّم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب حول لم شمل أطفال أوكرانيين وذويهم.

ونقلت "رويترز" عن مصادرها أن الرئيس ترامب سلّم بوتين الرسالة خلال قمة ألاسكا.

ولم تكن ميلانيا ترامب المولودة في سلوفينيا في الرحلة إلى ألاسكا، ولم يُفصح المسئولون عن محتوى الرسالة، باستثناء الإشارة إلى "اختطاف الأطفال نتيجة للنزاع"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقد عقد لقاء القائدين في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث أجرى بوتين وترامب مباحثات ثنائية مغلقة.

وكان ترامب قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي: "أستطيع القول إننا عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية، وحققنا تقدما هائلا".