أكد هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، أنه بناءً على توجيهات القيادات الوزارية والمحلية، تم صدور قرار بإغلاق حمام السباحة بمركز شباب التنمية بشرق النيل، عقب مصرع طفل غرقًا داخل الحمام، لحين انتهاء التحقيقات ومراجعة اشتراطات الأمان.

وأوضح الجبالي أن الواقعة محل متابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشيرًا إلى أنه تم إرسال لجنة فنية عاجلة من المديرية لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بتشغيل الحمام والتأكد من تطبيق الكود المصري للسباحة ومعايير السلامة.

وكشف وكيل الوزارة أن حمام السباحة بالمركز كان قد جرى تأجيره في وقت سابق لأحد المستثمرين قبل تبعية مركز الشباب للوزارة، لافتًا إلى أن الطفل المتوفى يُدعى "آدم سيد، 16 عامًا، من قرية بني هارون بمركز بني سويف"، حيث جرى انتشاله من المياه ونقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ووُضع جثمانه في المشرحة تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف إلى أن لجنة الشباب والرياضة ستراجع ملفات التشغيل والتأمين بالمركز، إلى جانب التحقيق مع المشرفين على حمام السباحة وقت الواقعة، للتأكد من مدى التزامهم بالإجراءات الوقائية واتخاذ اللازم قانونًا تجاه أي تقصير.

وفي السياق، فتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.