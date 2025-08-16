ريبيرو: الأهلي يسير على الطريق الصحيح

أشاد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، بالفريق بعد الفوز على فاركو 4-1، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

قال ريبيرو في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي "تحسن الأداء الهجومي يرجع إلى الحلول العديدة التي يمتلكها اللاعبون وقدراتهم على تشكيل الخطورة".

أضاف المدرب الإسباني "الجهاز الفني يعمل على اختيار التشكيل المناسب، والفريق يسير على الطريق الصحيح من خلال تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير".

تابع "الفوز على فاركو مهم بعدما فرضنا أسلوب لعبنا وسيطرنا واستحوذنا، الفريق في تحسن مستمر، واستفدنا من التعادل أمام مودرن في الجولة الأولى".

وأتم خوسيه ريبيرو "أشكر اللاعبين على الجهد والأداء، أنا سعيد بتحقيق أول فوز ببطولة الدوري، ونسعى للمزيد من الانتصارات، الفوز على فاركو منحنا دفعة معنوية".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة، حيث سيحصل على راحة في الجولة الثالثة.