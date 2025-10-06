ترامب يتوقع نتائج بشأن خطة سلام غزة هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع هذا الأسبوع أن يكون هناك نتائج من المحادثات في مصر حول خطة السلام التي طرحها لإنهاء حرب غزة، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين.

وكتب ترامب يوم الأحد على منصته تروث سوشيال: "قيل لي إن المرحلة الأولى يجب أن تكتمل هذا الأسبوع، وأنا أطلب من الجميع التحرك بسرعة".

وجاء منشور ترامب قبل دقائق فقط من موعد نهائي كان قد حدده يوم الجمعة لحركة حماس الفلسطينية لقبول خطته للسلام. وكانت حماس قد وافقت على أجزاء من الخطة يوم الجمعة لكنها طلبت المزيد من المفاوضات.

وظل من غير الواضح ما إذا كان ترامب لا يزال يعتبر الموعد النهائي الأصلي ساريا، حيث لم يعلق عليه في منشوره أو للصحفيين مساء الأحد.