وزير الثقافة عن فوز العناني بإدارة اليونسكو: يوم يدعو للفخر

قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو، يعكس تأثير مصر الثقافي والتعليمي إقليميًا وعالميًا، وتراثها الإنساني العريق، مؤكدًا أنه يوم يدعو للفخر.



وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن انتخاب العناني ارتبط بكون مصر هي البؤرة الأساسية للتحريك التاريخي والثقافي إقليميًا وعالميًا، معلقًما حدث قدر ورسالة للبشرية كلها أن مصر موجودة وقادرة من خلال ابنائها على تحقيق المزيد من النجاحات.



والجدير بالذكر أن فرز الأصوات في اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو بباريس أسفر عن فوز الدكتور خالد العناني بأكبر نصر في تاريخ المنظمة، بحصوله على 55 صوتًا من أصل 57، ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيسها عام 1945 بعد أن سيطرت الدول الغربية على ثمانية من الدورات التسع السابقة.



فوزارة الخارجية أدارت الحملة على مدار عامين ونصف منذ أبريل 2023، بدعم من القمة العربية والاتحاد الإفريقي، إلى جانب تأييد دول كبرى مثل فرنسا والبرازيل وتركيا، بالإضافة لزيارة العناني 65 دولة خلال حملته، بينما نظمت الخارجية أكثر من 400 اجتماع و30 محاضرة في 20 دولة بإشراف الدكتور بدر عبد العاطي، بمشاركة فريق من شباب الدبلوماسيين.