أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنها بصدد وقف العمل بإجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل التي يستفيد منها مهاجرون من ميانمار (بورما).

وتستهدف هذه الخطوة نحو 4 آلاف شخص من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والمقيمين في الولايات المتحدة بموجب البرنامج المعروف بـ"وضع الحماية المؤقتة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويمنح هذا الوضع للمستفيدين حماية من الترحيل، كما يسمح لهم بالعمل داخل الولايات المتحدة، ويُخصص للأشخاص الذين يُعدّون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.

وفي إطار حملته على ملف الهجرة، كان ترامب قد ألغى وضع الحماية المؤقتة لمواطني كلٍّ من أفغانستان، الكاميرون، هايتي، هندوراس، نيبال، نيكاراغوا، سوريا، جنوب السودان، وفنزويلا. كما أعلن، الجمعة، أنه سيوقف الوضع ذاته للاجئين الصوماليين.

وكان نطاق البرنامج قد تم توسيعه ليشمل مواطني ميانمار بعد الانقلاب العسكري في عام 2021.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن قرار وقف الإجراءات اتُّخذ بعد مراجعة شاملة للأوضاع في ميانمار، مؤكدة أن البلاد لا تزال تواجه "تحديات إنسانية لأسباب عدة، منها استمرار العمليات العسكرية ضد المقاومة المسلحة". لكنها أشارت في المقابل إلى وجود تحسن في "الحوكمة والاستقرار على المستويين الوطني والمحلي".