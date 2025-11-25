ترامب يكسر الجمود مع الصين ويوافق علي زيارة بكين إبريل المقبل



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً "جيداً جداً" مع نظيره الصيني شي جين بينج، مشيراً إلى أنه وافق على زيارة بكين في أبريل المقبل، فيما شدد الرئيس الصيني على تمسك بلاده بـ"عودة تايوان".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه بحث مع شي "عدداً من القضايا، من بينها أوكرانيا وروسيا، وملف الفنتانيل، وفول الصويا، ومنتجات زراعية أخرى".

وأشار إلى إنجاز "اتفاق جيّد ومهم للغاية" لصالح المزارعين الأميركيين، مؤكداً أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين "قوية للغاية".



وأوضح ترامب أن الاتصال جاء متابعة لاجتماعهما "الناجح للغاية" في كوريا الجنوبية قبل 3 أسابيع، لافتاً إلى إحراز "تقدم كبير من الجانبين" منذ ذلك الاجتماع للحفاظ على الاتفاقات "حديثة ودقيقة".

كما ذكر أنه وافق على دعوة شي لزيارة بكين في أبريل 2026، فيما وجّه بدوره دعوة للرئيس الصيني ليكون ضيفاً في "زيارة دولة" إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، بحسب موقع الشرق الاخباري.

- عودة تايوان

من جهته، أكد الرئيس الصيني لنظيره الأميركي على تمسك بكين بـ"عودة تايوان"، فيما دعا جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى "تقليص خلافاتها"، وذلك بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وذكر شي أن "عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية"، مشدداً على أهمية تعاون الصين والولايات المتحدة لـ"حماية الانتصارات في الحرب العالمية الثانية".

وتعتبر الصين، تايوان، إقليماً تابعاً لها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، فيما ترفض حكومة تايبيه ذلك، وتؤكد أن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مستقبله.