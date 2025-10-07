وزير السياحة عن اختفاء اللوحة الأثرية: يادي اللوحة

أجاب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على تساؤل الإعلامي أحمد سالم حول استياء المواطنين بشأن اختفاء اللوحة الجدارية الأثرية من مقبرة خنتي كا، قائلاً: "يادي اللوحة"، حسب تعبيره.

ودعا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E" مساء الإثنين، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار نتائج تحقيقات النيابة، مؤكدًا أن المعلومة حتى الآن هي أن اللوحة اختفت قبل إغلاق المقبرة في عام 2019.

وأشار إلى مشروعات جرد وتوثيق الآثار بالمخازن بطريقة مميكنة، موضحًا أن المخازن تضم نحو مليوني قطعة أثرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مخزن مؤمَّن تكنولوجيًا على أعلى مستوى لعدد من القطع الأثرية المختارة، مع الإبقاء على بعض المخازن في أماكنها الحالية.